Зеленський обговорив з Рютте потреби України у ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Зеленського, розмова з генсеком НАТО стосувалась насамперед необхідності "реального захисту від російських ударів".

"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", – додав він.

Також Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL, за якою європейські союзники фінансують закупівлю американської зброї для України – "передусім щодо ППО".

Минулого тижня президент розповів, що у двох пакетах у рамках підтримки PURL будуть зокрема ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Також Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами.