Зеленський: ракети для Patriot і Himars будуть у перших пакетах допомоги за кошти НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що у двох пакетах у рамках підтримки PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) будуть містити ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що Україна отримала $2 млрд спеціально для програми PURL.

"Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 вже млрд. Перші два пакети по $500 млн", – сказав він.

На уточнююче запитання щодо того, що буде в цих пакетах, Зеленський сказав, що вони будуть містити ракети для протиповітряної оборони.

"В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", – зазначив український президент.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО.

Про які конкретно види зброї йдеться, наразі невідомо. Постійним пріоритетом України є ракети-перехоплювачі для систем ППО, зокрема американського Patriot.

Європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.

17 вересня у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Вашингтон погодив першу партію американської зброї для України.