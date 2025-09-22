Зеленский обсудил с Рютте потребности Украины в ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Зеленского, разговор с генсеком НАТО касался прежде всего необходимости "реальной защиты от российских ударов".

"Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать", – добавил он.

Также Зеленский и Рютте обсудили реализацию программы PURL, по которой европейские союзники финансируют закупку американского оружия для Украины – "прежде всего в отношении ПВО".

На прошлой неделе президент рассказал, что в двух пакетах в рамках поддержки PURL будут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Также Зеленский считает справедливым говорить о совместном решении по сбиванию дронов над Украиной вместе с другими государствами.