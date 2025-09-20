Зеленський пропонує спільне збиття дронів над Україною та сусідніми країнами

Президент Володимир Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Зеленський вважає, що коли в Україні стоїть ППО – вона має збивати все, що летить "на нас, і на Польщу".

"Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу", – сказав українськи президент.

Він зазначив, що "можна взяти" тільки регіони західної частини України – куди є можливості у Польщі.

"Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", – додав Зеленський.

Зазначимо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів