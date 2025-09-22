Вища рада оборони Румунії обговорить, як збивати російські дрони

Президент Румунії Нікушор Дан скликав у четвер засідання Вищої ради оборони, на якій обговорять процедуру збиття ворожих дронів у повітряному просторі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба румунського президента.

Згідно з повідомленням, на засіданні Вищої ради оборони Румунії в четвер обговорять "встановлення цілей, що вимагають заходів захисту від загроз, характерних для систем безпілотних літальних апаратів".

Також учасники засідання обговорять, хто має право санкціонувати "заходи проти повітряних суден та повітряних транспортних засобів, які несанкціоновано використовують національний повітряний простір".

"Під час засідання Ради будуть розглянуті й інші актуальні теми у сфері національної безпеки", – ідеться в повідомленні.

Засідання Вищої ради оборони Румунії відбудеться через тиждень після того, як румунський повітряний простір порушив російський безпілотник.

У травні тодішній тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.