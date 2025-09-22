Высший совет обороны Румынии обсудит, как сбивать российские дроны

Президент Румынии Никушор Дан созвал в четверг заседание Высшего совета обороны, на котором обсудят процедуру сбивания вражеских дронов в воздушном пространстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба румынского президента.

Согласно сообщению, на заседании Высшего совета обороны Румынии в четверг обсудят "установление целей, требующих мер защиты от угроз, характерных для систем беспилотных летательных аппаратов".

Также участники заседания обсудят, кто имеет право санкционировать "меры против воздушных судов и воздушных транспортных средств, которые несанкционированно используют национальное воздушное пространство".

"Во время заседания Совета будут рассмотрены и другие актуальные темы в сфере национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Заседание Высшего совета обороны Румынии состоится через неделю после того, как румынское воздушное пространство нарушил российский беспилотник.

В мае тогдашний временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящихся в воздушном пространстве страны.