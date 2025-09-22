Президент Чехії сподівається на збереження "снарядної ініціативи" для України

Чеський президент Петр Павел висловився за збереження ініціативи з постачання боєприпасів на підтримку України, яку найбільша опозиційна сила пообіцяла переглянути в разі приходу до влади.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це він сказав журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На думку Павела, для Чехії було б небезпечно відмовитись від допомоги Україні.

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ повинен функціонувати на основі певних правил, то ми повинні підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", – сказав він.

Президент Чехії також нагадав, що ініціатива з постачання снарядів "довела свою ефективність з погляду якості та надійності поставок боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися".

"Я думаю, що з цього погляду ми повинні продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, тому що вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо свою власну надійність", – додав він.

Лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш, яка очолює рейтинг, обіцяє скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Раніше Павел сказав, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.