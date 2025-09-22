Президент Чехии надеется на сохранение "снарядной инициативы" для Украины

Чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По мнению Павела, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", – сказал он.

Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставкам снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".

"Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем свою собственную надежность", – добавил он.

Лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш, которая возглавляет рейтинг, обещает отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

Ранее Павел сказал, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.