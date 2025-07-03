Президент Чехії не гарантує збереження військової допомоги Україні після виборів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в жовтні цього року.

Про це він заявив у інтерв’ю ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Чеський президент не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що пріоритети можливої нової влади – зокрема щодо допомоги Україні – поки що важко оцінити.

"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України – це невід'ємна частина нашої власної безпеки", – заявив Павел.

Він додав, що обговорює ці питання з усіма лідерами парламентських партій, які в тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду.

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків", – сказав президент Чехії.

Чехія активно підтримує Україну, серед іншого, своєю снарядною ініціативою – Прага збирає гроші та через свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і постачає в Україну.

Парламентські вибори в Чехії призначені на 3 і 4 жовтня цього року. Одним з найімовірніших кандидатів на посаду керівника уряду в новому кабінеті в разі перемоги опозиції вважають експрем'єра країни, лідера руху ANO Андрея Бабіша. Його партія займає перше місце у рейтингах напередодні виборів.

Нещодавно Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

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