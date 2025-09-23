Данія: дронами, через які закрили аеропорт, керував "досвідчений оператор"

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".

Заяву правоохоронців наводить Reuters, передає "Європейська правда".

Аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор", – заявив у вівторок, 23 вересня, журналістам начальник данської поліції Єнс Єсперсен.

Єсперсен наголосив, що мова йде про людину, яка "має можливості, бажання і засоби, щоб продемонструвати свої вміння таким чином".

Він додав, що дрони в Данії прилетіли з кількох різних напрямків, вмикаючи і вимикаючи свої вогні, а потім зникли через кілька годин.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

