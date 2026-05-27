Ще одна країна викликала посла Росії через залякування дипломатів

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії через авіаудари по українських регіонах, а також – через погрози українцям та іноземним дипломатам подальшими ударами.

Про це відомство написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

МЗС Фінляндії "рішуче засудило незаконні погрози та жорстокі напади Росії на цивільне населення в Україні".

Також відомство розкритикувало та засудило російську "кампанію залякування, спрямовану на те, щоб змусити співробітників посольств європейських країн покинути Київ".

"Росія не буде диктувати Європі, як їй поводитися в Україні", – наголосили в МЗС Фінляндії.

Цього ж дня Міністерство закордонних справ Франції на вимогу міністра Жана-Ноеля Барро викликало посла Росії, а також на аналогічний крок пішла Бельгія.

Писали, що президент Володимир Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.