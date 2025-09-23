Дания: дронами, из-за которых закрыли аэропорт, управлял "опытный оператор"

Полиция Дании заявила, что дронами, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".

Заявление правоохранителей приводит Reuters, передает "Европейская правда".

Аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", – заявил во вторник, 23 сентября, журналистам начальник датской полиции Йенс Йесперсен.

Есперсен подчеркнул, что речь идет о человеке, который "имеет возможности, желание и средства, чтобы продемонстрировать свои умения таким образом".

Он добавил, что дроны в Дании прилетели с нескольких разных направлений, включая и выключая свои огни, а затем исчезли через несколько часов.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Кроме того, 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

