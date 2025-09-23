В Данії та Норвегії призупиняли роботу аеропортів через невідомі дрони

В ніч на вівторок, 23 вересня, в Норвегії і Данії призупиняли роботу аеропортів через виявлення невідомих дронів.

Про це повідомляють DR і VG, інформує "Європейська правда".

Зокрема, 22 вересня близько 20:30 за місцевим часом аеропорт Копенгагена був закритий через те, що в районі було помічено кілька дронів.

За даними правоохоронців, поблизу аеропорту бачили два-три великі дрони.

Це призвело до скасування та затримки рейсів і створило небезпечну ситуацію для тих, хто перебував в аеропорту.

Дрони залишили район самостійно, тобто їх ніхто не збивав. Аеропорт відновив свою роботу за чотири години.

Заступник начальника поліції Копенгагена Якоб Хансен повідомив, що у співпраці з Поліцейською розвідкою (PET) та Збройними силами розпочато розслідування.

Також повідомляли про закриття аеропорту в Осло через підозру виявлення дронів. Про цей інцидент було негайно повідомлено поліцію.

З міркувань безпеки було вирішено перевести весь авіаційний рух на одну злітно-посадкову смугу, а згодом вирішили повністю закрити аеропорт.

Інцидент вплинув на низку рейсів: деякі з них були перенаправлені в інші аеропорти, ще низка – затримались.

Також стало відомо, що двоє осіб були затримані за незаконні польоти дронів.

Близько четвертої ранку за місцевим часом аеропорт Осло відновив роботу.

Данська поліція буде співпрацювати з норвезькими колегами, щоб з'ясувати, чи є зв'язок між цими інцидентами.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Крім того, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

