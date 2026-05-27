ЗМІ: Ердоган хоче зустрітися з Трампом під час футбольного матчу у США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається організувати зустріч зі своїм американським візаві Дональдом Трампом у період проведення матчу чемпіонату світу з футболу між Туреччиною та США в Лос-Анджелесі наступного місяця.

Про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Ердоган планує відвідати матч 25 червня. Вони зазначили, що зустріч із Трампом може дати лідерам можливість обговорити двосторонні та регіональні відносини, а також роль їхніх країн у майбутньому НАТО напередодні саміту 7-8 липня.

Втім, місце та час зустрічі ще не визначені. Останній раз лідери зустрічалися у Білому домі у вересні.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

Раніше писали, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.