У Флоренції хочуть обмежити діяльність сервісу оренди житла Airbnb

Італійська Флоренція планує значно посилити обмеження щодо короткострокової оренди житла, зокрема щодо діяльності сервісу Airbnb, в рамках нової спроби знизити навантаження на ринок житла в одному з найбільш відвідуваних міст Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей захід, який мер міста Сара Фунаро назвала першим у країні, має бути представлений комітету міської ради в середу з метою отримання схвалення на початку червня.

Зокрема, міська влада пропонує заборонити створення нових об'єктів короткострокової туристичної оренди на території близько 16 квадратних кілометрів міста протягом двох років, майже потроївши загальну кількість будинків, на які поширюється заборона, до понад 103 000 з нинішніх 35 593.

Пропозиція не скорочує кількість наявність об'єктів короткострокової оренди, але не дозволить відкривати нові після набрання чинності.

Флоренція, як і інші популярні туристичні напрямки в Європі, стикається з проблемою поширення короткострокової оренди житла для відпочинку, зростання орендної плати та скарг на те, що місцеві жителі витісняються з центральних районів.

"Мета ясна: продовжити нашу прихильність до захисту житлового середовища та забезпечення стійкого балансу між туризмом і повсякденним життям наших громадян", – заявила Фунаро агентству Reuters.

Мер запросила застосування термінової процедури, щоб запобігти ажіотажу з реєстрацією перед набранням чинності правил.

"Дані показують, що в нашому місті явище короткострокової туристичної оренди значно посилилося", – сказала вона.

Цей крок є наслідком прийнятого Флоренцією у 2023 році рішення про заборону нових короткострокових договорів оренди житла в історичному центрі. Цей захід був оскаржений противниками, але з того часу місто виграло низку судових розглядів у регіональному адміністративному суді.

Мораторій, що захищає чинні короткострокові оренди, закінчується 31 травня 2028 року. Після цієї дати місто планує розпочати скорочення кількості об’єктів для здачі в оренду на час відпустки.

Фунаро заявила, що місто прагнутиме надавати перевагу дрібним місцевим власникам, які використовують квартиру для поповнення свого доходу, а не операторам, що працюють на комерційній основі.

Нагадаємо, у 2024 році влада Флоренції ухвалила нові заходи для протидії масовому туризму. Серед 10 пунктів цього плану – заборона гучномовців для екскурсоводів та заборона встановлення на будівлях спеціальних скриньок для ключів квартир, які здаються в оренду на короткий час.

Взимку 2025 року влада Іспанії наклала штраф у розмірі 64 мільйони євро на сервіс оренди житла Airbnb за розміщення оголошень про здачу в оренду туристичного житла без ліцензії.