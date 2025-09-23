Прем'єрка Данії відреагувала на появу дронів біля аеропорту Копенгагена

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала інцидент з виявленням дронів, через який аеропорт Копенгагена призупиняв роботу.

Свій письмовий коментар з цього приводу очільниця уряду Данії надала телеканалу TV2, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Фредеріксен, цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

"Це свідчить про те, в який час ми живемо і до чого ми, як суспільство, маємо бути готовими, щоб впоратися із ситуацією", – підкреслила вона.

За словами данської прем’єрки, в ході розслідування інциденту не виключається жодна версія щодо того, хто може стояти за цим.

"І очевидно, що це вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо останнім часом: інші атаки з використанням дронів, порушення повітряного простору і хакерські атаки на європейські аеропорти", – додала Фредеріксен.

Нагадаємо, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".