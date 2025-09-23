Премьер Дании отреагировала на появление дронов возле аэропорта Копенгагена

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала инцидент с обнаружением дронов, из-за которого аэропорт Копенгагена приостанавливал работу.

Свой письменный комментарий по этому поводу глава правительства Дании предоставила телеканалу TV2, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Фредериксен, этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

"Это свидетельствует о том, в какое время мы живем и к чему мы, как общество, должны быть готовы, чтобы справиться с ситуацией", – подчеркнула она.

По словам датского премьера, в ходе расследования инцидента не исключается ни одна версия относительно того, кто может стоять за этим.

"И очевидно, что это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем в последнее время: другие атаки с использованием дронов, нарушение воздушного пространства и хакерские атаки на европейские аэропорты", – добавила Фредериксен.

Напомним, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Полиция Дании заявила, что дронами, из-за которых закрывали главный аэропорт страны, вероятно, управлял "опытный оператор".