У Литві розповіли, як реагуватимуть на порушення повітряного простору літаками РФ

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс розповів про можливу реакцію литовської сторони на потенційне порушення її повітряного простору російськими літаками.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Матульоніс зазначив, що необхідно "чітко заявити" про неприпустимість таких дій.

Крім того, за його словами, все залежатиме від того, наскільки небезпечним є інцидент.

"Можливо мої слова не дуже популярні, але в такому разі є один нюанс – управління ескалацією, яке також важливе. Це означає, що якщо буде вжито заходів, то вони можуть піти двома шляхами: або наші власні сили дадуть відповідь, або місія НАТО з охорони повітряного простору, яка схильна до певних обмежень на збивання літаків", – заявив радник литовського президента.

Матульоніс додав, що Литва повинна зайняти позицію, згідно з якою "якщо провокації посиляться, у нас не буде іншого вибору, окрім як вжити дійсно рішучих заходів".

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.