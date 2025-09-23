В Литве рассказали, как будут реагировать на нарушение воздушного пространства самолетами РФ

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис рассказал о возможной реакции литовской стороны на потенциальное нарушение ее воздушного пространства российскими самолетами.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Матулёнис отметил, что необходимо "четко заявить" о недопустимости таких действий.

Кроме того, по его словам, все будет зависеть от того, насколько опасным является инцидент.

"Возможно мои слова не очень популярны, но в таком случае есть один нюанс – управление эскалацией, которое также важно. Это означает, что если будут приняты меры, то они могут пойти двумя путями: либо наши собственные силы дадут ответ, либо миссия НАТО по охране воздушного пространства, которая подвержена определенным ограничениям на сбивание самолетов", – заявил советник литовского президента.

Матулёнис добавил, что Литва должна занять позицию, согласно которой "если провокации усилятся, у нас не будет другого выбора, кроме как принять действительно решительные меры".

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

На этом фоне министр иностранных дел Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства России, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.