Естонія заявила про готовність розмістити у себе британські літаки-носії ядерної зброї

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського оборонного відомства наводить The Telegraph.

Певкура спитали, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, на що він відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників".

Його коментарі пролунали на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Водночас британське військове джерело заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".

За його словами, F-35A "діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор", крім того, вони піддаються "високому ризику в разі першого удару з боку Росії".

Цього тижня НАТО проводитиме консультації щодо своїх наступних кроків після порушення Росією естонського повітряного простору.

Видання припускає, що Альянс відкине заклики збивати будь-який російський винищувач, який порушить його кордони.

Своєю чергою Певкур заявив, що відповідь НАТО має бути "пропорційною" і ухвалюватись окремо "в кожному конкретному випадку".

Він розповів, що російські винищувачі МіГ-31 19 вересня "не летіли в бік нашої столиці" і не несли зброї, яка становить "гостру загрозу нашому суверенітету і національній безпеці".

За інших обставин Естонія без вагань збила б російські літаки, додав міністр.

Як відомо, в ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.