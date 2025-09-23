Эстония заявила о готовности разместить у себя британские самолеты-носители ядерного оружия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности разместить на территории страны британские истребители, которые способны нести ядерное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского оборонного ведомства приводит The Telegraph.

Певкура спросили, готова ли Эстония в будущем принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, на что он ответил: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".

Его комментарии прозвучали на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября.

В то же время британский военный источник заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал на тактической позиции в Эстонии".

По его словам, F-35A "будут действовать не столько как средство сдерживания, сколько как агитатор", кроме того, они подвергаются "высокому риску в случае первого удара со стороны России".

На этой неделе НАТО будет проводить консультации относительно своих следующих шагов после нарушения Россией эстонского воздушного пространства.

Издание предполагает, что Альянс отвергнет призывы сбивать любой российский истребитель, который нарушит его границы.

В свою очередь Певкур заявил, что ответ НАТО должен быть "пропорциональным" и приниматься отдельно "в каждом конкретном случае".

Он рассказал, что российские истребители МиГ-31 19 сентября "не летели в сторону нашей столицы" и не несли оружия, которое представляет "острую угрозу нашему суверенитету и национальной безопасности".

При других обстоятельствах Эстония без колебаний сбила бы российские самолеты, добавил министр.

Как известно, в ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства России, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Перед тем чешский президент Петр Павел выражал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.