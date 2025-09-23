Сейм Литви зняв недоторканність з ексміністра транспорту

У вівторок, 23 вересня, литовський Сейм скасував депутатську недоторканність колишнього міністра транспорту та комунікацій Еугеніюса Сабутіса.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 84 депутати проголосували за скасування недоторканності Сабутіса, один проголосував проти, а 13 утрималися.

Дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності члена Сейму повинен бути наданий щонайменше 71 з 141 депутатів.

Минулого тижня генеральна прокурорка Ніда Грунскене звернулася до парламентарів щодо імунітету ексміністра, і політики погодилися задовольнити прохання прокурора за спрощеною процедурою, без формування комісії.

Як пише мовник, коаліційна угода передбачає, що будь-який член коаліції, щодо якого Генеральна прокуратура вимагає позбавлення імунітету, повинен негайно зробити публічну заяву на засіданні Сейму, в якій він погоджується на позбавлення імунітету без створення слідчої комісії.

Як зазначається, Сабутісу буде пред'явлено звинувачення у можливій фальсифікації 18 документів та незаконному привласненні 3000 євро, коли він був членом Ради міста Йонави.

Минулого року у Литві розпочали розслідування щодо депутата Ремігіюса Жемайтайтіса, якого звинувачують в антисемітизмі.

Генеральна прокурорка Литви зверталася до Сейму з проханням позбавити недоторканності Жемайтайтіса.