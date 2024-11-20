Генпрокурорка Литви вимагає позбавити недоторканності скандального депутата-антисеміта

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене в середу звернулася до Сейму з проханням позбавити недоторканності депутата Ремігіюса Жемайтайтіса, якого звинувачують в антисемітизмі.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Генпрокуратури Литви, інформує "Європейська правда".

Грунскене підписала звернення до Сейму про позбавлення недоторканності Жемайтайтіса на виконання рішення Вільнюського окружного суду від 18 листопада, яким суд зобов'язав виконати цю дію з метою продовження розгляду кримінальної справи.

Позбавити політика імунітету просять з огляду на те, що у Вільнюському окружному суді розпочато розгляд кримінальної справи, в якій Жемайтайтіса судять за розпалювання ненависті до осіб єврейської національності та публічне схвалення міжнародних злочинів, їхнє заперечення або грубе приниження.

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Напередодні стало відомо, що проти Жемайтайтіса почали ще одне розслідування за підозрою в наклепі щодо литовської прем’єрки Інгріди Шимоніте.

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