Сейм Литвы снял неприкосновенность с экс-министра транспорта

Во вторник, 23 сентября, литовский Сейм отменил депутатскую неприкосновенность бывшего министра транспорта и коммуникаций Эугениуса Сабутиса.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 84 депутата проголосовали за отмену неприкосновенности Сабутиса, один проголосовал против, а 13 воздержались.

Разрешение на привлечение к уголовной ответственности члена Сейма должно быть предоставлено как минимум 71 из 141 депутата.

На прошлой неделе генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к парламентариям по поводу иммунитета экс-министра, и политики согласились удовлетворить просьбу прокурора по упрощенной процедуре, без формирования комиссии.

Как пишет вещатель, коалиционное соглашение предусматривает, что любой член коалиции, в отношении которого Генеральная прокуратура требует лишения иммунитета, должен немедленно сделать публичное заявление на заседании Сейма, в котором он соглашается на лишение иммунитета без создания следственной комиссии.

Как отмечается, Сабутису будет предъявлено обвинение в возможной фальсификации 18 документов и незаконном присвоении 3000 евро, когда он был членом Совета города Йонавы.

В прошлом году в Литве начали расследование в отношении депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитизме.

Генеральный прокурор Литвы обращалась к Сейму с просьбой лишить неприкосновенности Жемайтайтиса.