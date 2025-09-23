У Макрона підтвердили, що він телефонував Трампу, заблокований на вулиці Нью-Йорка

Залишившись заблокованим на вулиці Нью-Йорка увечері 22 вересня, президент Франції Емманюель Макрон зателефонував президентові США Дональду Трампу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець з оточення президента Макрона.

Макрон подзвонив на мобільний Трампу, поки чекав проїзду його кортежу на вулиці Нью-Йорка.

"Коли президент Сполучених Штатів прибуває до штаб-квартири ООН, вводиться так званий freeze: будь-який рух в межах кількох вулиць довкола будівлі ООН блокується. Саме це й сталося вчора, коли ми виходили зі штаб-квартири, бо кортеж американського президента якраз був у дорозі", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Французький посадовець повідомив, що президент Макрон скористався цією нагодою, "щоб зателефонувати Дональду Трампу під час пішої прогулянки".

"Це була дуже тепла дружня розмова, яка дозволила обговорити кілька міжнародних питань", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 22 вересня американські поліцейські не пропускали французького президента Емманюеля Макрона у Нью-Йорку через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Трампом.

Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.