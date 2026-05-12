Сікорський вважає, що Путін вже замислюється, скільки ще зможе вести війну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark cпільно з міністром закордонних справ України.

Сікорський на початку відзначив, що партнерам України одразу варто налаштовуватися, що війна може тривати довго, і планувати на далеку перспективу – що у тому числі важливо як сигнал Москві.

"Важливо, щоби противник знав, що Україна готова боротися далі, а ми готові продовжувати підтримувати її. Думаю, те, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, тепер змушує Путіна змінювати розрахунки – чи зможе він вести цю війну ще два роки. І це справді питання, чи він зможе", – зауважив очільник МЗС Польщі.

Він продовжив, що якби Путін ще міг вдатися до серйозної ескалації, він би це зробив, але варіантів особливо не лишилося.

"Але він зараз втрачає більше вояків, ніж можливо набрати. Він програв битву за Чорне море. Його повітряні сили не мають переваги в українському небі, а економіці починає ставати справді погано… Він має визнати, що його початкових цілей війни неможливо досягти – і от тоді він буде готовий до реальних переговорів", – сказав Сікорський.

Андрій Сибіга під час дискусії зазначив, що бачить потребу у "новій ролі Європи" у мирних зусиллях – зокрема й через те, що внаслідок відволікання уваги Вашингтона на Близький Схід переговорний процес загальмувався.

На його думку, залучення Європи у переговорний трек, розпочатий за посередництва Вашингтона, може допомогти вирішити деякі конкретні питання – як, наприклад, у випадку ідеї з "аеропортним перемир’ям".