Зустріч з Трампом і виступ у Радбезі ООН: стала відома програма Зеленського у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський, який у вівторок, 23 вересня, перебуває у Нью-Йорку, візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Вранці за місцевим часом (о 16:00 за Києвом) Зеленський буде присутній на відкритті дебатів високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Також Зеленський разом із та першою леді Оленою Зеленською візьмуть участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де очікуються виступи українського президента та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

У другій половині дня Зеленський візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України.

Також у Зеленського запланована низка перемовин, зокрема з Трампом, головою Генасамблеї Анналеною Бербок, президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Повідомляли, що в Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.