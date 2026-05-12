США нададуть Молдові 8 млн доларів на зміцнення кібербезпеки

Сполучені Штати нададуть 8 млн доларів на проєкти зміцнення кібербезпеки Молдови.

Про це оголосило посольство США у Кишиневі, пише "Європейська правда".

В американському посольстві повідомили, що Штати виділять 8 млн доларів на зміцнення кібербезпеки Молдови через зовнішньополітичну ініціативу America First. Кошти розраховані на чотири роки.

Програма передбачає оцінку кіберризиків, надання відповідного обладнання, спеціалізовані тренінги, підтримку у захисті об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у квітні Молдова постраждала від масштабної кібератаки на медичну базу даних, припускали, що за цим стоїть Росія.

