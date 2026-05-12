Сибіга пояснив, як бачить роль Європи у мирному процесі щодо війни з РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Європі потрібно активно включатися у переговорний процес щодо російсько-української війни – не створюючи окремий трек від "американського".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark спільно з міністром закордонних справ Польщі.

Сибіга зазначив, що бачить потребу у "новій ролі Європи" в мирних зусиллях – зокрема й через те, що внаслідок відволікання уваги Вашингтона на Близький Схід переговорний процес загальмувався.

"Можливо, настав час для Європи активізуватися – але не у межах альтернативного мирного, дипломатичного треку, а як доповнення до треку під лідерством США", – сказав очільник МЗС України.

"Наша логіка, наша пропозиція полягає у тому, щоб спробувати зосередитися, за допомогою наших європейських союзників, і вирішити деякі конкретні питання", – зазначив він.

Сибіга нагадав, що це, зокрема, ідея з "аеропортним перемир’ям" – у якому Росія може бути справді зацікавлена, оскільки українські удари створили відчутні проблеми.

Також Сибіга заявив, що Україна виступає проти ідеї висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від ЄС.