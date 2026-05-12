Чому євроінтеграція є шансом для модернізації українського агросектора

В Україні є побоювання, що жорсткіші вимоги ЄС до нашого агросектора призведуть до зростання витрат та ускладнять виробництво, а також можуть призвести до втрати частини звичних ринків за межами Євросоюзу.

Поза сумнівом, адаптація до правил ЄС потребуватиме інвестицій, нових процедур контролю, перебудови частини виробництв і окремих перехідних рішень для агропродовольчих виробників.

Про те, як євростандарти можуть допомогти українському агросектору, йдеться в колонці експерта ГО "Український центр європейської політики" Дмитра Науменка. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що український агросектор, хоч і має значну частку переробленої продукції, експортує переважно сировинні товари.

Він нагадує, що країни Євросоюзу заробляють не стільки на сировині чи біржових товарах, скільки на глибше переробленій, а отже, дорожчій продукції.

"Це – зовсім інший експортний профіль. Така модель менше орієнтована на сировинний експорт і більше – на збут продукції з вищою доданою вартістю", – пише Дмитро Науменко.

За його словами, найбільшими ринками збуту агропродукції ЄС за його межами є Велика Британія, США, Швейцарія, Китай, Японія та Норвегія.

"Це ринки, де ключову роль відіграють не лише ціна та обсяг, а й простежуваність і контроль якості вздовж ланцюжка поставок, вимоги до безпечності та довіра до системи контролю. Саме цього має досягти Україна, переймаючи правила Євросоюзу в агросекторі", – зазначає експерт ГО "Український центр європейської політики".

Тому повноцінне впровадження стандартів ЄС, на переконання експерта, слід розглядати не як поступку Брюсселю і не загрозу для вітчизняного агросектора, а як інвестицію у доступ до тих самих платоспроможних ринків, на яких уже заробляє Євросоюз.

Метою має стати експорт перероблених товарів з більшою доданою вартістю.

Науменко визнає, що за нинішніх умов нереалістичним є одномоментний перехід України до моделі виробництва, регулювання та експорту, притаманної державам-членам ЄС – через війну, обмежені інвестиційні можливості, масштаб необхідної адаптації.

Але, на думку автора колонки, важливо, щоб результатом стала не консервація сировинної моделі, а модернізація сектора, розвиток переробки та створення нових робочих місць.

Досвід країн Центральної Європи показує, що така трансформація є доволі реалістичною. Наприклад, Польща за 20 років членства в ЄС збільшила вартість агропродовольчого експорту у понад 11 разів.

"Для здійснення цього Україні потрібна продумана стратегія переходу. Насамперед – чесна і предметна оцінка впливу євроінтеграції на окремі підсектори українського сільського господарства", – пише Дмитро Науменко.

Він пояснює, що це дозволить визначити реалістичну послідовність адаптації, часові рамки. А також можливі інструменти фінансової підтримки модернізації виробництв, здатних перейти до складніших і дорожчих сегментів експорту.

За словами експерт ГО "Український центр європейської політики", за умови правильно вибудуваного переходу євростандарти можуть стати основою для закріплення українських виробників на ринку ЄС і поступового збільшення частки агропродовольчої продукції з вищим рівнем переробки.

