У Макрона подтвердили, что он звонил Трампу, оказавшись заблокированным на улице Нью-Йорка

Оставшись заблокированным на улице Нью-Йорка вечером 22 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту США Дональду Трампу.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель из окружения президента Макрона.

Макрон набрал Трампа на мобильный телефон, пока ждал проезда его кортежа на улице Нью-Йорка.

"Когда президент Соединённых Штатов прибывает в штаб-квартиру ООН, вводится так называемый freeze: любое движение в пределах нескольких улиц вокруг здания ООН блокируется. Именно это и произошло вчера, когда мы выходили из штаб-квартиры, потому что кортеж американского президента как раз был в пути", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Французский чиновник уточнил, что президент Макрон воспользовался этой возможностью, "чтобы позвонить Дональду Трампу во время прогулки пешком".

"Это был очень тёплый дружеский разговор, который позволил обсудить несколько международных вопросов", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 22 сентября американские полицейские не пропускали президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке из-за проезда кортежа его американского коллеги Дональда Трампа.

Также ранее сообщалось, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу, собрании коалиции за возвращение детей, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Трампом.

Зеленский уже встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.