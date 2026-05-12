Вже 29 країн готові приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії

Ще одна країна повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Цією країною став Кіпр. За словами Сибіги, вже 29 держав мають намір приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Це є потужним поштовхом для справедливості. Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Я закликаю всі держави, як у Європі, так і в інших регіонах, приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", – додав глава МЗС.

Угоду щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.