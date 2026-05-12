Вже 29 країн готові приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії

Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 12:50 — Уляна Кричковська

Ще одна країна повідомила Раду Європи про плани приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Цією країною став Кіпр. За словами Сибіги, вже 29 держав мають намір приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

"Це є потужним поштовхом для справедливості. Ми притягнемо до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Я закликаю всі держави, як у Європі, так і в інших регіонах, приєднатися до цієї історичної ініціативи. Це питання принципів", – додав глава МЗС.

Угоду щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі. 

На Банковій розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України. 

