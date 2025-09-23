У Франції готуються оголосити вирок експрезиденту Саркозі у "лівійській" справі
Суд у Франції винесе у четвер рішення у справі колишнього президента Ніколя Саркозі, якого звинувачують у прийнятті незаконного фінансування виборчої кампанії від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Прокурори стверджують, що Саркозі та його помічники уклали угоду з Каддафі в 2005 році про незаконне фінансування переможної кампанії французького президента два роки по тому.
Вони кажуть, що оточення Саркозі уклало "корупційний пакт", щоб допомогти Каддафі відновити свій міжнародний імідж в обмін на фінансування передвиборчої кампанії президента Франції.
Для 70-річного Саркозі вимагають сім років увʼязнення, штраф у розмірі 300 тисяч євро і п'ятирічної заборони обіймати державні посади.
Разом із Саркозі звинувачення висунули ще одинадцятьом людям. Для них вимагають покарання, яке варіюється від умовних термінів до шести років ув'язнення та штрафів у розмірі до чотирьох мільйонів євро.
Навіть у разі засудження Саркозі, ймовірно, подасть апеляцію, і сумнівно, що його відразу ж відправлять до в'язниці.
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.
У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.
