У Франції готуються оголосити вирок експрезиденту Саркозі у "лівійській" справі

Суд у Франції винесе у четвер рішення у справі колишнього президента Ніколя Саркозі, якого звинувачують у прийнятті незаконного фінансування виборчої кампанії від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прокурори стверджують, що Саркозі та його помічники уклали угоду з Каддафі в 2005 році про незаконне фінансування переможної кампанії французького президента два роки по тому.

Вони кажуть, що оточення Саркозі уклало "корупційний пакт", щоб допомогти Каддафі відновити свій міжнародний імідж в обмін на фінансування передвиборчої кампанії президента Франції.

Для 70-річного Саркозі вимагають сім років увʼязнення, штраф у розмірі 300 тисяч євро і п'ятирічної заборони обіймати державні посади.

Разом із Саркозі звинувачення висунули ще одинадцятьом людям. Для них вимагають покарання, яке варіюється від умовних термінів до шести років ув'язнення та штрафів у розмірі до чотирьох мільйонів євро.

Навіть у разі засудження Саркозі, ймовірно, подасть апеляцію, і сумнівно, що його відразу ж відправлять до в'язниці.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

