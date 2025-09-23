Во Франции готовятся огласить приговор экс-президенту Саркози по "ливийскому" делу

Суд во Франции вынесет в четверг решение по делу бывшего президента Николя Саркози, которого обвиняют в принятии незаконного финансирования избирательной кампании от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Прокуроры утверждают, что Саркози и его помощники заключили соглашение с Каддафи в 2005 году о незаконном финансировании победной кампании французского президента два года спустя.

Они говорят, что окружение Саркози заключило "коррупционный пакт", чтобы помочь Каддафи восстановить свой международный имидж в обмен на финансирование предвыборной кампании президента Франции.

Для 70-летнего Саркози требуют семь лет тюрьмы, штраф в размере 300 тысяч евро и пятилетний запрет занимать государственные должности.

Вместе с Саркози обвинения предъявили еще одиннадцати людям. Для них требуют наказание, которое варьируется от условных сроков до шести лет тюремного заключения и штрафов в размере до четырех миллионов евро.

Даже в случае осуждения Саркози, вероятно, подаст апелляцию, и сомнительно, что его сразу же отправят в тюрьму.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

Подробнее о деле читайте в статье: Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.