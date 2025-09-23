Топдипломати Європи та Ірану зустрілись у Нью-Йорку через іранську ядерну програму

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції та головна дипломатка ЄС у вівторок зустрілись у Нью-Йорку з іранським візаві, аби спробувати знову подолати розбіжності довкола ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Глави МЗС трьох європейських країн разом із Каєю Каллас розпочали переговори з іранським колегою Аббасом Аракчі в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

За словами співрозмовників Bloomberg, ці переговори є частиною останньої спроби запобігти тому, щоб десятиліття протистояння через ядерну діяльність Ірану спричинило подальшу нестабільність на Близькому Сході.

Хоча європейські держави та Іран наголошують на своєму прагненні знайти дипломатичне рішення, малоймовірно, що вони досягнуть прориву в найближчі два дні, пише Bloomberg.

За останній рік напруженість між Тегераном і Заходом значно зросла, особливо після того, як у червні Ізраїль і США здійснили повітряні удари по ключових іранських ядерних об'єктах.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Минулого тижня Рада безпеки ООН не ухвалила резолюцію про подальше призупинення санкцій, що відкрило шлях до їхнього повернення 28 вересня – після остаточного голосування, запланованого на п'ятницю.