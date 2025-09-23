Топ-дипломаты Европы и Ирана встретились в Нью-Йорке из-за иранской ядерной программы

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции и главный дипломат ЕС во вторник встретились в Нью-Йорке с иранским визави, чтобы попытаться снова преодолеть разногласия вокруг ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Главы МИД трех европейских стран вместе с Каей Каллас начали переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

По словам собеседников Bloomberg, эти переговоры являются частью последней попытки предотвратить, чтобы десятилетие противостояния из-за ядерной деятельности Ирана привело к дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке.

Хотя европейские государства и Иран подчеркивают свое стремление найти дипломатическое решение, маловероятно, что они достигнут прорыва в ближайшие два дня, пишет Bloomberg.

За последний год напряженность между Тегераном и Западом значительно возросла, особенно после того, как в июне Израиль и США нанесли воздушные удары по ключевым иранским ядерным объектам.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, что открыло путь к их возвращению 28 сентября – после окончательного голосования, запланированного на пятницу.