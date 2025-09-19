В ООН наблизились до відновлення "ядерних" санкцій проти Ірану

Поновлення санкцій ООН проти Ірану стало ближчим у п'ятницю після того, як Рада безпеки відхилила проєкт резолюції, який би продовжив їхнє призупинення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Проєкт резолюції про подальше призупинення санкцій проти Ірану в межах укладеної у 2015 році іранської "ядерної угоди" не набрав необхідних дев'яти голосів у Радбезі ООН.

Економічні санкції проти Ірану, вперше запроваджені у 2006-2010 роках, тепер мають відновитись із 28 вересня – якщо в останній момент не буде досягнуто угоди з Тегераном.

Наприкінці серпня Британія, Німеччина та Франція, які є європейськими гарантами іранської "ядерної угоди", направили до Радбезу ООН листа про застосування механізму повернення санкцій проти Ірану.

Це сталось на тлі відсутності прогресу в переговорах з Тегераном, від якого європейці вимагали конкретних зобовʼязань щодо відмови від створення ядерної зброї.

Три європейські держави ще мають час до кінця наступного тижня, щоб домовитися з Іраном про поступки, які могли б запобігти запровадженню санкцій.

Однак дипломати наразі вважають такий результат малоймовірним, а президент Франції Емманюель Макрон прямо сказав, що впевнений у поверненні санкцій.