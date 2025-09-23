Партнери України: повернення викрадених РФ дітей має бути частиною домовленостей про мир

Низка партнерів України вважають, що питання повернення додому викрадених Росією українських дітей має бути частиною потенційної мирної угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили учасники засідання Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, яке організували на полях засідання Генасамблеї ООН.

Учасники у своїх промовах нагадали, що тисячі українських дітей, вивезених окупаційною владою до Росії або вглиб окупованих територій, досі лишаються там і піддаються ідеологічному "перевихованню", що має на меті стерти їхню ідентичність.

"Все це – порушення міжнародного права. 42 держави-учасниці коаліції за повернення українських дітей об’єднані у цій меті… Це має бути частиною будь-якого рішення для завершення війни", – наголосив прем’єр Канади, яка є співголовою коаліції, Марк Карні.

"Це повинно бути частиною сталого миру і бути у центрі мирних переговорів. Ми не дозволимо, щоб росіяни зробили те, що хочуть зробити з українськими дітьми… Діти ростуть швидко, час не на нашому боці. Ми маємо тиснути на Росію", – заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що слід подумати не лише про те, як повернути викрадених українських дітей, а й як підтримати їх після цього випробування. Також він відзначив важливість рішення прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт очільника Кремля та російської омбудсменки у справах дітей за цю політику.

Президент Чехії Петр Павел від імені своєї країни засудив практику депортації українських дітей та їхнього перевиховання.

"Винуватці повинні бути притягнені до відповідальності… Міжнародний тиск та ознайомлення усіх з цією проблемою – це вкрай важливо, – зазначив він.

Як повідомляли, Литва прийме на реабілітацію українських дітей, яких повернули з РФ.

Питанню викрадених Росією українських дітей присвятили один з нещодавніх оглядів Міноборони Британії про війну РФ проти України.