Розвідка Британії проаналізувала викрадення РФ українських дітей

Розвідка Великої Британії проаналізувала російську кампанію з викрадення українських дітей.

Про це йдеться в аналізі від 3 вересня, пише "Європейська правда".

Як зазначили у розвідці Британії, Росія призиває молодих українців до російської армії, щойно їм виповнюється 18 років, причому значна частина з них була викрадена з незаконно окупованих українських територій ще в дитинстві.

В аналізі зауважили, що понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою на материкову частину Росії та незаконно окуповану територію Криму, а за деякими відкритими джерелами загальна кількість депортованих становить до 35 тисяч осіб.

За оцінками розвідки Британії, 6 тисяч українських дітей було переселено до мережі "перевиховних таборів", звідки їх відправляють до військових навчальних центрів, коли вони досягають пізнього підліткового віку.

Зазначається, що російське вище керівництво, принаймні частково, "розглядає викрадених українських дітей як потенційне джерело як поточного, так і майбутнього персоналу для російської армії".

"Російське керівництво, швидше за все, вважає, що їхня можлива загибель у російській армії викличе мінімальний, якщо взагалі викличе, спротив або протест з боку російської громадськості, яка в переважній більшості має обмежене уявлення про викрадення, якщо взагалі про них знає", – додали в аналізі.

Варто зауважити, що в контексті викрадення Росією українських дітей у середу, 3 вересня, уряд Великої Британії запровадив санкції проти осіб, які причетні до цього.

Днями розвідка Британії проаналізувала наступальні дії Росії у липні, а раніше заявила, що за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.