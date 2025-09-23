Партнеры Украины: возвращение похищенных РФ детей должно быть частью договоренностей о мире

Ряд партнеров Украины подчеркнули, что вопрос возвращения домой похищенных Россией украинских детей должен быть частью потенциального мирного соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили участники заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей, которое организовали на полях заседания Генассамблеи ООН.

Участники в своих речах напомнили, что тысячи украинских детей, вывезенных оккупационными властями в Россию или вглубь оккупированных территорий, до сих пор остаются там и подвергаются идеологическому "перевоспитанию", цель которого – стереть их идентичность.

"Все это – нарушение международного права. 42 государства-участника коалиции за возвращение украинских детей объединены в этой цели... Это должно быть частью любого решения для завершения войны", – подчеркнул премьер Канады, которая является сопредседателем коалиции, Марк Карни.

"Это должно быть частью устойчивого мира и быть в центре мирных переговоров. Мы не позволим, чтобы россияне сделали то, что хотят сделать с украинскими детьми... Дети растут быстро, время не на нашей стороне. Мы должны давить на Россию", – заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что следует подумать не только о том, как вернуть похищенных украинских детей, но и как поддержать их после этого испытания. Он отметил важность решения прокурора Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест главы Кремля и российского омбудсмена по делам детей за эту политику.

Президент Чехии Петр Павел от имени своей страны осудил практику депортации украинских детей и их перевоспитания.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности... Международное давление и ознакомление всех с этой проблемой – это крайне важно, – отметил он.

Как сообщалось, Литва примет на реабилитацию украинских детей, которых вернули из РФ.

Вопросу похищенных Россией украинских детей посвятили один из недавних обзоров Минобороны Великобритании о войне РФ против Украины.