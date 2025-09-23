Премʼєр Норвегії відмежувався від заяв Трампа в Генасамблеї ООН

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре сказав, що "категорично не згоден" з низкою заяв президента США Дональда Трампа, які той виголосив у промові в Генасамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі NRK.

Стьоре сказав, що Трамп "висловив цілу низку тверджень, з якими я не погоджуюся, а також думки та висловлювання, з якими я категорично не згоден".

"Він підтвердив свою основну точку зору, що зміни клімату не відбуваються, а ті, хто намагається обмежити глобальне потепління, є поганими людьми. Я категорично не погоджуюся з цим, і це неправильно", – сказав премʼєр Норвегії.

Також він назвав неправильним критику Трампа в бік ООН.

"ООН є тим, чим її роблять країни, і вона надає великі можливості для вирішення як конфліктів, так і викликів у сфері розвитку людей, якщо країни об'єднуються і працюють над цим. Трамп каже, що він не вважає це пріоритетом", – додав Стьоре.

Президент США у своєму виступі на Генасамблеї ООН також повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

