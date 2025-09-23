Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоносії в РФ

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середині своєї промови Трамп згадав російсько-українську війну і вкотре повторив, що вона "не почалася би, якби він був президентом", а далі заявив, що вважає важливим фактором для наближення миру позбавлення Росії прибутків від продажу енергоресурсів – та очікує від Європи повної співпраці у цьому питанні.

"Китай та Індія є головними "фінансувальниками" цієї триваючої війни – тому що продовжують купувати російську нафту. Але що неможливо виправдати – навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоресурсів… Я дізнався про це тижні два тому, і мені це не сподобалось. Подумайте про це. Вони фінансують війну проти себе ж", – наголосив Трамп.

Він продовжив, що якщо Росія так і не продемонструє готовності домовлятись про завершення війни, США готові застосувати "дуже сильні, потужні тарифи, що припинять кровопролиття, я вірю, дуже швидко".

"Але щоб ті тарифи були дієвими, європейські держави… мають приєднатися до нас в ухваленні ідентичних заходів", – наголосив президент США.

Він підкреслив, що країни Європи набагато ближче до загрози, на відміну від Америки, яка на іншому континенті.

"Вони не можуть робити те, що вони роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, борючись із Росією… Вони мають негайно припинити будь-яку купівлю енергоресурсів у Росії. Інакше ми втратимо дуже багато часу", – сказав Трамп.

Американський президент додав, що планує на полях Генасамблеї ООН обговорювати це питання з європейськими лідерами.

Міністр закордонних справ Угорщини нещодавно знову заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США Дональда Трампа.

