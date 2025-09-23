Премьер Норвегии отмежевался от заявлений Трампа в Генассамблее ООН

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре сказал, что "категорически не согласен" с рядом заявлений президента США Дональда Трампа, которые тот произнес в речи в Генассамблее ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии NRK.

Стьёре сказал, что Трамп "высказал целый ряд утверждений, с которыми я не согласен, а также мысли и высказывания, с которыми я категорически не согласен".

"Он подтвердил свою основную точку зрения, что изменения климата не происходят, а те, кто пытается ограничить глобальное потепление, являются плохими людьми. Я категорически не согласен с этим, и это неправильно", – сказал премьер Норвегии.

Также он назвал неправильной критику Трампа в сторону ООН.

"ООН является тем, чем ее делают страны, и она предоставляет большие возможности для решения как конфликтов, так и вызовов в сфере развития людей, если страны объединяются и работают над этим. Трамп говорит, что он не считает это приоритетом", – добавил Стьоре.

Президент США в своем выступлении на Генассамблее ООН также повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

