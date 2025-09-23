ЄС прийме міжнародний саміт високого рівня щодо повернення викрадених українських дітей

Європейський Союз стане організатором міжнародного саміту високого рівня щодо викрадених окупаційною владою РФ українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.

Президентка Єврокомісії акцентувала, що робота над поверненням українських дітей має тривати, доки вони не будуть вдома.

Вона нагадала, що ЄС застосував санкції до понад 50 осіб, дотичних до російської політики викрадення дітей, і цей список буде поповнюватися.

"Ця тема потребує світової рішучості, щоб максимально посилити тиск на Росію… Ми дуже раді будемо прийняти міжнародний саміт високого рівня, щоб доля цих дітей опинилась на першій позиції у світовому порядку денному", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що ЄС разом з ЮНІСЕФ інвестує понад 10 млн євро у програми підтримки – "щоб коли діти повернуться, то їх не просто тепло прийняли, але й допомогли зцілитися, вчитися і знову мріяти про майбутнє".

Низка лідерів держав-партнерів України акцентували, що питання повернення додому викрадених Росією українських дітей має бути частиною потенційних мирних домовленостей.

Під час засідання президентка Єврокомісії також повідомила про готовність ЄС надати близько 200 млн євро на шкільне харчування для українських учнів.





