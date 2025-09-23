ЕС примет международный саммит высокого уровня по возвращению похищенных украинских детей

Европейский Союз станет организатором международного саммита высокого уровня по ситуации с похищенными оккупационными властями РФ украинскими детьми.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече Международной коалиции по возвращению похищенных украинских детей.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что работа над возвращением украинских детей должна продолжаться, пока они не будут дома.

Она напомнила, что ЕС применил санкции к более чем 50 лицам, причастным к российской политике похищения детей, и этот список будет пополняться.

"Эта тема требует мировой решимости, чтобы максимально усилить давление на Россию... Мы будем очень рады принять международный саммит высокого уровня, чтобы судьба этих детей оказалась на первом месте в мировой повестке дня", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Также она отметила, что ЕС вместе с ЮНИСЕФ инвестирует более 10 млн евро в программы поддержки – "чтобы когда дети вернутся, их не просто тепло приняли, но и помогли исцелиться, учиться и снова мечтать о будущем".

Ряд лидеров государств-партнеров Украины подчеркнули, что вопрос возвращения домой похищенных Россией украинских детей должен быть частью потенциальных мирных договоренностей.

Во время заседания президент Еврокомиссии также сообщила о готовности ЕС предоставить около 200 млн евро на школьное питание для украинских учеников.