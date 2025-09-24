У Німеччині після заяв Трампа заявили, що Європа "має дорослішати"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Європа повинна "дорослішати" і посилити підтримку України після нещодавніх коментарів президента США Дональда Трампа.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Вадефуль вважає, що Трамп усвідомив, що його зусилля не змогли переконати очільника Кремля Владіміра Путіна припинити війну в Україні.

"Європейці неодноразово заявляли, що ми дійсно маємо дорослішати. Ми маємо стати більш суверенними. І тому ми маємо подивитися, чого ми самі можемо досягти", – зазначив глава МЗС Німеччини.

Також він наголосив, що не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні.

"Ми маємо подивитися, які інші фінансові та військові можливості ми маємо", – додав він.

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.