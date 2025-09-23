Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники

Президент США Дональд Трамп сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На питання, чи повинні країни Альянсу збивати російські літаки, що залітають у їхній повітряний простір, президент США відповів: "Так, я так вважаю".

Його коментар пролунав на тлі дискусій в НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, члена Альянсу, минулого тижня.

На питання, чи будуть США підтримувати союзників по НАТО в питанні збиття російських літаків-порушників, Трамп сказав, що це "залежатиме від обставин".

"Але, знаєте, у нас сильне ставлення до НАТО. НАТО активізувався. Коли вони перейшли з 2% до 5% (ВВП витрат на оборону. – Ред.), це було велике єднання", – додав він.

Перед цим державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.