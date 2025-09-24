В Германии после заявлений Трампа заявили, что Европа "должна взрослеть"

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает, что Европа должна "взрослеть" и усилить поддержку Украины после недавних комментариев президента США Дональда Трампа.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Вадефуль считает, что Трамп осознал, что его усилия не смогли убедить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине.

"Европейцы неоднократно заявляли, что мы действительно должны взрослеть. Мы должны стать более суверенными. И поэтому мы должны посмотреть, чего мы сами можем достичь", – отметил глава МИД Германии.

Также он подчеркнул, что не все европейские государства выполнили то, что обещали Украине.

"Мы должны посмотреть, какие другие финансовые и военные возможности у нас есть", – добавил он.

Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Также во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.