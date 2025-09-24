Кремль відреагував на заяви Трампа: "Росія – справжній ведмідь"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що не погоджується з оцінкою Дональда Трампа, який порівняв Росію з "паперовим тигром" через нездатність перемогти Україну на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков сказав в ефірі російського РБК.

Напередодні Трамп у дописі на Truth Social написав, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вираз, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

На думку Пєскова, "Росія аж ніяк не тигр, Росія все-таки більше асоціюється з ведмедем".

"Паперових ведмедів не буває. Росія – справжній ведмідь. Путін неодноразово і з різними емоціями описував нашого ведмедя. Тут нічого паперового немає", – додав речник Кремля.

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає слова Трампа "потужним сигналом".