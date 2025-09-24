Кремль отреагировал на заявления Трампа: "Россия – настоящий медведь"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не согласен с оценкой Дональда Трампа, который сравнил Россию с "бумажным тигром" из-за неспособности победить Украину на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Песков сказал в эфире российского РБК.

Накануне Трамп в посте на Truth Social написал, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

По мнению Пескова, "Россия отнюдь не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем".

"Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", – добавил спикер Кремля.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас одобрительно отреагировала на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает слова Трампа "мощным сигналом".